◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）阪神・石井大智投手が、プロ野球新記録の４０試合連続無失点を成し遂げた。２点リードの８回にマウンドへ。先頭の泉口を中飛に抑え、続く岡本に遊撃内野安打を許した。だが、崩れない。キャベッジを内角１５０キロ直球で見逃し三振、岸田を右飛に仕留め、スコアボードに「０」を刻んだ。２０２１年に西武・平良がマークした９試合連続無失点のＮＰＢ記録を塗り替え、