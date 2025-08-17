今日17日は道北で統計史上最も多い日降水量となるなど、大雨となった所がありました。明日18日は日中を中心に晴れますが、明後日19日からは雨の降りやすい天気が続く見込みです。明日の晴れ間を有効に使えるとよさそうです。また、明後日19日以降の雨は、降り方が強まる恐れもあるため、最新の気象情報に注意して下さい。道北では統計史上最多の大雨昨日16日夜から今日17日にかけて、低気圧がサハリン方面からオホーツク海に進み、