◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人の岡本和真内野手が左肘じん帯損傷から１軍復帰後初安打を放った。１６日に負傷から１軍へ戻ってきた岡本は２試合連続で「４番・三塁」でスタメン出場。初回２死一塁では才木の１５１キロ直球を打って、三ゴロで、３回１死一、二塁では空振り三振に倒れていた。５回２死では遊直だった。待望のＨランプがともったのは８回１死の場面だ。１ボールから石井の投じ