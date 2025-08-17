◇男子プロゴルフツアーＩＳＰＳハンダ夏に爆発トーナメント最終日（１７日、北海道・御前水ＧＣ、６９３２ヤード、パー７２＝賞金総額６０００万円、優勝１２００万円）首位タイから出た３０歳の比嘉一貴（フリー）が賞金王に輝いた２０２２年以来、３年ぶりとなる通算７勝目を挙げた。８バーディー、１ボギーの６５で回り、通算３０アンダーで並んだ米澤蓮（パルコホーム）とのプレーオフ（１８番パー５）を２ホール目で制