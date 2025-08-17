タレント・中川翔子が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、子供の名前に関する悩みを吐露した。中川は23年4月に同年代の男性会社員との結婚を発表。今年5月5日に妊娠を発表。今月には子供が双子であり、また2人とも男の子であることを公表している。そして17日には「寝れない時ずっと名前候補考えてるけどなかなかまだ」とし「世の中のみなさまはよく名前考えてつけてるなぁすごいよ」と投稿していた。ユーザーからは