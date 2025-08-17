◇パ・リーグオリックス―西武（2025年8月17日京セラD）オリックスが6点差を追いつき、試合を延長戦に持ち込んだ。先発・高島が初回だけで4失点を喫するなど、0―6と敗色濃厚の展開と思われたところから怒濤の一発攻勢で追い上げた。5回に太田が7年目で初のグランドスラムをバックスクリーンに放ち、2点差に。続く6回に中川が「ゾーンに来たら初球から思い切って振っていこうと思って打席に入った」と、左翼へ同点の9号2