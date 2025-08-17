17日の札幌11R、G2「第61回札幌記念」はトップナイフ（牡5＝昆）が重賞初制覇を決めた。2着はココナッツブラウン、3着アラタで3連単は130万7650円ついた。勝ちタイムは2分01秒5。22年10月の萩S以来の3勝目がうれしい初タイトルとなった。道中は中団を追走していたが、4角手前ではいつの間にか絶好の手応えで3番手のイン。サッとインめをさばき、残り50メートルで先頭に立って押し切った。殊勲の鞍上・横山典弘（57）は最年長