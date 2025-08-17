第107回全国高校野球選手権。春夏連覇を狙う横浜（神奈川）の次戦は明豊（大分）と県岐阜商（岐阜）の勝者に決定した。第3試合で勝利した東洋大姫路（兵庫）が第4試合の沖縄尚学（沖縄）戦に決定した。横浜は、第4試合の明豊と県岐阜商の試合結果を待って決まる。