◇プロ野球セ・リーグ 中日-DeNA(17日、バンテリンドーム)今季からNPBに復帰したDeNA・藤浪晋太郎投手が2022年以来3年ぶりとなる日本野球界復帰初勝利とはなりませんでした。2023年にメジャー挑戦し、アスレチックス、オリオールズ、メッツやマリナーズに所属をするも思うような成績を残せず、今季DeNAに加入。日本野球界に復帰し、17日、中日戦に復帰後初登板と臨んだ藤浪投手。初回の打者、中日・岡林勇希選手をスプリットで打ち