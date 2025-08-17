◇プロ野球セ・リーグ巨人-阪神(17日、東京ドーム)阪神の石井大智投手が、日本記録となる40試合連続無失点を達成しました。阪神2点リードの8回にマウンドへ上がった石井投手。藤川球児監督は巨人のクリーンアップに石井投手をぶつけました。先頭の泉口友汰選手を初球でセンターフライに打ち取ると、岡本和真選手にヒットを与えるも、キャベッジ選手に3球連続ボールから見逃し、空振り、そして最後は見逃し三振で仕留めました。キャ