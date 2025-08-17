フランス１部パリ・サンジェルマンのルイス・エンリケ監督が、スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英とベネズエラ代表ＤＦホン・アランブルの獲得を望んでいると、スペインメディア「フィジャヘス・ネット」が報じた。エンリケ監督は、アフリカネイションズカップのため今季一部を欠場するモロッコ代表ＤＦアクラフ・ハキミのバックアップとなる右サイドバックと、先発メンバーとローテーションできる右ウイ