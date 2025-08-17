「中日−ＤｅＮＡ」（１７日、バンテリンドーム）ＤｅＮＡ・蝦名達夫外野手が七回２死、この日２つ目となる死球を受けた。直後、マウンドの松葉をにらみつけるようなシーンもあった。五回にも左膝付近に死球が直撃し、一旦ベンチに下がって手当てを受けており、場内は騒然。左翼席のベイ党からはブーイングにも似たどよめきが起こった。