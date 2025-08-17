ソウルの美術館に展示された藤城清治さんの影絵（左）と李東起さんの作品（右）＝16日（共同）【ソウル共同】影絵作家、藤城清治さん（101）の作品を常設展示しているソウルの美術館で、韓国の著名ポップアーティスト李東起さん（57）との交流展が始まった。李さんが昨年、藤城さんの作品に感銘を受けたのがきっかけ。日韓国交正常化60周年の記念事業にも認定され、姜慧淑館長は「文化は国境を超えてつながることを感じてほしい