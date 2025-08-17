9回ソフトバンク1死一、三塁、牧原大が右翼線にサヨナラ打を放つ＝みずほペイペイドームソフトバンクがサヨナラ勝ちで、今季のロッテ戦の勝ち越しを決めた。0―0の九回1死一、三塁から、牧原大の右前打で決勝点を奪った。投手陣はモイネロ、松本裕、杉山が無失点リレー。ロッテは4番手の益田が踏ん張れなかった。