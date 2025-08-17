「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）東洋大姫路が接戦を制し、２０１１年以来１４年ぶりとなる８強入りを果たした。先発の背番号１１、森が三回につかまり、２死一、三塁から西日本短大付の４番佐藤に先制適時打を浴びた。ここでエース木下の交代したが、木下も５番安田に適時打を浴びた。それでも打線は四回に見村の適時内野安打で１点差に迫ると、五回には３番高畑、４