１６日午後７時５０分頃、神戸市灘区深田町の市道交差点で、同区、定時制高校４年の男性（１８）が運転するバイクが軽乗用車と衝突した。男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡した。兵庫県警灘署は、車を運転していた同区の会社員の男（４１）を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕。容疑を過失運転致死に切り替えて調べている。現場は、片側１車線で信号機がない丁字路交差点。軽乗用車が