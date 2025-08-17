卓球の「ヨーロッパ・スマッシュ2025」は17日、女子シングルスの1回戦が行われる。世界ランキング11位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は同99位のマルガリタ・ペソツカ（ウクライナ）と対戦する。今大会に日本勢4番手としてエントリーしたカットマン。世界トップ10入りも視界に入るなか、27歳の快進撃には注目が集まる。 ■横浜では世界女王と対戦 橋本は4月にミキハウスからデンソーポラリスへ所属先