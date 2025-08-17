東洋大姫路３―２西日本短大付（３回戦＝１７日）東洋大姫路（兵庫）は１点を追う五回、高畑、白鳥の連続適時打で逆転。三回途中から救援した木下が九回まで投げ抜いた。西日本短大付（福岡）は三回に３連打などで２点を先行したが、その後は本塁が遠かった。