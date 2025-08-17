「全国高校野球選手権・３回戦、東洋大姫路３−２西日本短大付」（１７日、甲子園球場）西日本短大付は接戦を落とし、夏は優勝した１９９２年以来３３年ぶりの８強入りはならなかった。三回に４番佐藤に先制適時打を浴びた。さらにエース木下の代わりばなを５番安田が捉え、２点を先制した。しかし、四回に１点差に迫られると、五回に先発原が高畑に同点打を浴びて、ここでエース中野に交代。しかし、直後に東洋大姫路の４