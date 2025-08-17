◇セ・リーグ阪神3―1巨人（2025年8月17日東京D）阪神・石井大智投手（28）が17日の巨人戦で、40試合連続無失点へ伸ばし、21年の西武・平良のプロ野球記録を更新した。石井は2点リードの8回から登板。先頭打者の泉口を中飛に打ち取った。岡本に遊撃への内野安打を許して走者を背負ったが、続くキャベッジを見逃し三振。さらに岸田を右飛に仕留めて無失点。大記録を打ち立てた。13日の広島戦（マツダ）では2―0の9回か