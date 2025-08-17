嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜後9：00）の公式インスタグラムが、17日までに更新され、比嘉愛未と加藤清史郎の“姉弟”オフショットが公開された。【写真あり】かっこいい姉弟！比嘉愛未、“弟”とモノクロ写真櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味