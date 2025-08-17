ソフトバンク１―０ロッテ（パ・リーグ＝１７日）――ソフトバンクは先発のモイネロが７回無失点、１０奪三振と好投した。打線の援護がなく、自己最多タイの１１勝目はならなかったが「大事な試合が続くので、次も良い投球ができるように頑張ります」と語った。