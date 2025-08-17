■第107回全国高等学校野球選手権大会第12日3回戦・東洋大姫路 3ー2 西日本短大付（17日、阪神甲子園球場）東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）に逆転勝利を飾り、14年ぶりの準々決勝進出を決めた。試合は2点を追う4回、見村昊成（3年）の適時内野安打で1点を返すと続く5回には高畑知季（3年）、白鳥翔哉真（3年）の連続適時打で勝ち越しに成功した。投げては森皐葵（3年）が3回途中2失点、リリーフ登板したエース・木下鷹