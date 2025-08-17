日本代表MF南野拓実の同僚MFは今夏ステップアップが期待されている。『Sky Sports』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、ASモナコに所属する23歳のU-23フランス代表MFマグネス・アクリウシェの獲得レースにマンチェスター・シティも参戦したようだ。モナコの下部組織出身であるアクリウシェは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、ここまでは公式戦通算97試合に出場。昨季もリーグ戦27試合に先発出場し、5ゴール