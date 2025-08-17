イングランドの2部リーグに相当するチャンピオンシップの第2節が行われ、プレストン対レスターの一戦は2-1でホームチームが白星を挙げた。1年でのプレミア返り咲きを目指すレスターは早々に黒星と、難しい一戦となった。このゲームでレスターにポジティブな要素があるとすれば、それは16歳FWジェレミー・モンガのチャンピオンシップ初ゴールだろう。昨季15歳でプレミアリーグデビューを飾ったモンガは、開幕戦のシェフィールド・ウ