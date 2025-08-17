今夏主力が多く退団したブレントフォードは新たなアタッカー獲得に成功したようだ。17日、ブレントフォードは今夏の移籍市場でボーンマスから23歳のブルキナファソ代表FWダンゴ・ワッタラを獲得したことを正式に発表した。2023年１月にロリアンからボーンマスに完全移籍を果たしたワッタラ。ボーンマス加入後は公式戦通算88試合に出場し、11ゴールと主力として活躍しており、昨季もプレミアリーグ21試合に先発出場し、7ゴール4アシ