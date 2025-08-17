ソフトバンクは試合終盤に牧原大成選手のサヨナラ打が飛び出しロッテに勝利しました。先発は試合前の時点でパ・リーグトップの防御率1.19をマークしているモイネロ投手。この試合もその実力を発揮し、ロッテ打線を寄せ付けません。3回には2本のヒットで1アウト1、2塁としましたが、西川史礁選手と池田来翔選手から連続三振を奪ってこの場面を乗り切ります。モイネロ投手はこの試合、7回103球を投げて被安打3、10奪三振、2四球、無