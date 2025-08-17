「報酬とか働き方については、きちんと話し合って決めます。契約違反があれば、そのたびに話し合って改善を求めていきます」というのは、木野雄介さん。彼は、「フリーランス教員」を名乗っている。教員には正規と非正規があり、非正規にも常勤と非常勤がある。常勤は正規と同じように担任や部活動の顧問などもやらされるが、報酬を含めて待遇は正規よりも劣る。非常勤は、いわゆる「時間講師」で、契約した時間数の授業を受け持