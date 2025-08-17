お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家、夏にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2019年8月13日記事は取材時の状況）＊＊＊ボーナスが入ってつい気が大きくなってしまいがちな夏、散財には気を付けたいところ。そんな中「今年は絶対にお金に余裕のある夏を送りたいですね……」と話すのは、都内のPR会