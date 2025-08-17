◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）中日の上林誠知外野手が同点ソロを放った。１点を追う６回。この回から登板した２番手・中川虎の初球を捉えた。低めの直球を振り抜いて右翼席へ。２試合ぶりとなる１４号ソロで試合を振り出しに戻した。６回まで２失点と粘投した先発・松葉を援護し、「３連敗はできないという気持ちと、（先発の）松葉さんが頑張っているので、応えたいという気持ちが最高の