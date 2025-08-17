◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンＤ）移籍後初登板したＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（前３Ａタコマ）の勝ち投手の権利が一瞬で消えた。１点リードの６回から２番手で中川虎大が登板も、悲劇はすぐにやってきた。６回先頭、上林に投じた初球の直球を強振された。打球は高々と舞い上がり、右翼スタンドに飛び込む同点ソロ。わずか１球、中川虎の投球開始からボールがスタンドに到達するまで１０秒もかから