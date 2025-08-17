◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦東洋大姫路３―２西日本短大付（１７日・甲子園）東洋大姫路（兵庫）が西日本短大付（福岡）を下し、１４年ぶり６度目の８強入りを決めた。１点を追う５回、連続適時打で２点を挙げ逆転に成功した。３回途中から２番手で登板した背番号１の木下鷹大は、６回１／３を投げ無失点。５回に得た１点のリードを守り抜いた。