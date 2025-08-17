8月17日、札幌競馬場で行われた11R・札幌記念（G2・3歳上オープン・芝2000m）は、横山典弘騎乗の10番人気、トップナイフ（牡5・栗東・昆貢）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のココナッツブラウン（牝5・栗東・上村洋行）、3着に13番人気のアラタ（牡8・美浦・和田勇介）が入った。勝ちタイムは2:01.5（稍重）。1番人気で岩田康誠騎乗、ホウオウビスケッツ（牡5・美浦・奥村武）は、7着敗退。【萩S】トップナイフが番手から