8月17日、中京競馬場で行われた7R・中京記念（G3・3歳上オープン・芝1600m）は、横山武史騎乗の5番人気、マピュース（牝3・美浦・和田勇介）が勝利した。クビ差の2着に7番人気のシンフォーエバー（牡4・栗東・森秀行）、3着に10番人気のジューンオレンジ（牝5・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:32.3（良）。1番人気で川田将雅騎乗、エルトンバローズ（牡5・栗東・杉山晴紀）は8着、2番人気で坂井瑠星騎乗、エコロヴ