◇第107回全国高校野球選手権西日本短大付２―３東洋大姫路（2025年8月17日甲子園）西日本短大付は逆転負け。夏を制した1992年以来33年ぶりの8強進出はならなかった。3回に4番・佐藤仁、5番・安田悠月の連続タイムリーで先制したが、近畿王者・東洋大姫路がじわじわと追い上げ、好投していた原綾汰が5回につかまり、チームは逆転を許した。初戦で済美（愛媛）、2回戦で花巻東（岩手）と強豪を継ぐ次破って勝ち上がった