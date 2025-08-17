◇第107回全国高校野球選手権東洋大姫路３―２西日本短大付（2025年8月17日甲子園）東洋大姫路（兵庫）が逆転で14年ぶり8強進出を決めた。1―2の5回2死一、三塁から3番・高畑知季の左前打で同点。さらに2死一、二塁で、4番・白鳥翔哉真が代わったばかりの西日本短大付の2番手・中野から中前に勝ち越し適時打を放った。3回途中から救援した2番手の木下鷹大は4回2死一、二塁のピンチを切り抜けると、5回は3者連続三振。7