１５日、川江航運文化園を見学する来場者。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶8月17日】中国重慶市江北区に15日、川江航運文化園がオープンした。敷地面積は10万平方メートルに及び、屋内展示施設や屋外公園、地下防空壕を繋ぐ歩行者専用の山道が設けられた。川江（長江の上流区間）地域特有の険しい地形と水上輸送の発展史を建築デザインに落とし込み、都市空間に「立体的な川江」を再現した。１５日、川江航運文化園を