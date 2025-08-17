千葉県富津市の観光施設「マザー牧場」で見頃を迎えたペチュニアの改良品種「桃色吐息」＝17日千葉県富津市の観光施設「マザー牧場」で、ペチュニアの改良品種「桃色吐息」が見頃を迎えた。斜面に広がる花畑が鮮やかなピンク色に染まり、訪れた人たちの感嘆のため息を誘っている。「桃色吐息」は濃いピンク色が特徴で、約5千平方メートルの斜面に約2万株が植えられている。牧場によると、雨の影響が少ない今年は、花の状態も良