東山動植物園（名古屋市）にて、5月26日に誕生したマヌルネコの赤ちゃん3頭の一般公開が始まった。【写真】一般公開前のマヌルネコの赤ちゃん。キリッとした表情です誕生からしばらくビデオ監視が続けられてきた親子マヌルネコだが、離乳をきっかけに一般公開が開始された。母親のミーニャ（4歳）にとっては初の出産だったが、立派に母親の役割を果たし、子育てに奮闘したそう。元気に成長する様子を、東山動植物園の担当者に聞い