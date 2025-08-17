20～40代女性の多くが抱える毛穴の黒ずみや詰まり。そんな悩みに、クラシエの「skimme（スキーミー）」から、週1～2回の集中ケアで毛穴汚れをやさしくオフする温感ジェル洗顔が新登場します。じんわり広がる温もりと炭・クレイの吸着力で、角栓をほぐしながらすっきり除去。混合肌の毛穴悩みループに寄り添い、つるんと明るい素肌へ導きます。 毛穴悩みに寄り添う温感×炭×クレイの力 「スキ&#