◆ソフトバンク―ロッテ（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのリバン・モイネロが7回3安打無失点の好投でマウンドを降りた。今季、直球の平均球速は150キロのモイネロだが、この試合は球速が150キロを下回ることが多く、140キロ前半の直球もあった。それでも試合前に「自分のやることに集中する」と話していた通り、スライダーやカーブなどの変化球を織り交ぜた巧みな投球術でロッテ打線をほんろう。三塁を踏ませな