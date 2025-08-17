◆明治安田J1リーグ第26節鹿島1―1福岡（16日、茨城・メルカリスタジアム）右脚の違和感で戦列を離れていたJ1アビスパ福岡の見木友哉が約3カ月ぶりにリーグ戦に復帰。敵地で前節首位の鹿島相手にリードした後半に途中出場も、勝ちきれなかったことに悔しさをにじませた。1―0の後半35分に名古新太郎に代わりピッチに入ると、鋭い動きも見せるなど復調ぶりを示した。ところが自身が出場した後に同点に追いつかれたこともあ