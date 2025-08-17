夏の甲子園で、三重の津田学園は8月17日、ベスト8をかけて横浜高校と対戦しましたが、5対0で敗れました。2回戦の相手・広陵高校が辞退して不戦勝となった津田学園は、春夏連覇を狙う横浜高校との3回戦に臨みました。3回表、横浜高校は1アウト2塁のチャンス。2番・為永選手のヒットにエラーも重なり、そのままホームベースへ。2点を先制します。6回表に1点を追加され、ここまで1安打の津田学園は7回裏、4