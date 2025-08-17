ゴラッソへの賛辞が鳴りやまない。現地８月16日に開催されたラ・リーガの開幕節で、久保建英を擁するレアル・ソシエダがバレンシアとアウェーで対戦し、１−１のドローに終わった。４−３−３の右ウイングで先発出場した久保は０−１で迎えた60分、ペナルティエリアの外でブライス・メンデスからパスを受けると、巧みなターンから左足を一振り。強烈なショットで、ネットを揺らしてみせた。スペインの大手紙『AS』は「クボ