17日の中京7R、G3「第73回中京記念」は2番手を追走したマピュース（牝3＝和田勇）が、逃げたシンフォーエバー（牡3＝森秀）に坂上で接近。ゴール前で差し切って重賞初制覇をマークした。鞍上は横山武史。勝ちタイムは1分32秒3。同馬はデビューから全て芝のマイル戦を徹底して使われており、7戦目でタイトルに手が届いた。3歳牝馬による中京記念制覇は史上初。2着シンフォーエバーで3歳馬のワンツー。3着はジューンオレンジで