◆報知新聞社後援プロボクシング「チャンピオンズロード」（１７日、大阪市立住吉区民センター）日本を拠点に活躍したメキシカンの元ＷＢＣ世界ライトフライ級王者ヘルマン・トーレス氏（６８）の孫、エスピノサ龍（りゅう、２０）＝大鵬＝が、公開プロテストを行い、合格した。龍は「ガードが甘かった。もう少しアグレッシブに手を出してもよかったかな」と振り返った。祖父や、叔父の健文トーレスの影響もあり、小学３年か