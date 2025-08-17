全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・要町のブルーパブ『CYCAD BREWING（サイカドブルーイング）』です。ブルーパブとは、ビールの醸造所（ブルワリー）とパブが一体になった飲食店のことです。お店の中でビールを仕込み、その場で提供するため、できたての新鮮なクラフトビールが味わえるのが最大の特徴です。日々新しい味に出合える美味の発信基地人が集まって何かが生