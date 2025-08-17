◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル、良）サマーマイルシリーズ第３戦で、今年から別定戦となった重賞は１２頭で争われ、５番人気のマピュース（牝３歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、逃げた７番人気のシンフォーエバー（松若風馬騎手）を、ゴール前で差し切って首差で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３２秒３は１８年のグレーターロンドンに並ぶレースレコード