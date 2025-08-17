◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１７日・東京ドーム）巨人・田中瑛斗投手が３番手で登板し、移籍後最長２イニングを無失点。ビハインドの展開で中継ぎの役目を果たした。１―３の６回からマウンドに上がり、３番・森下を三ゴロ、佐藤輝を三直で２死。大山には左中間への二塁打を許したが、２死二塁から高寺をスプリットで空振り三振に仕留めた。イニングまたぎで７回も続投。２死三塁を招いたが最後は右翼・丸の好守に