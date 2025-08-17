◆パ・リーグオリックス―西武（１７日・京セラドーム大阪）オリックス・中川圭太内野手が「９番・左翼」で先発し、第３打席に左越えへの９号２ランを放った。４―６の６回２死一塁、西武・隅田の初球を捉えた当たりは、左翼席の最前列に着弾。５回表終了時点で最大６点差あったビハインドを振り出しに戻す、貴重な一発となった。「打ったのはチェンジアップです。ゾーンに来たら初球から思い切って振っていこうと打席に入